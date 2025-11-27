El viento del noreste provocará algunas lluvias y seguirán las temperaturas agradables

En el Distrito Nacional incrementos nubosos en la tarde con chubascos. ( NASA )

El viento del este/noreste estará generando lluvias de manera pasajera sobre el país durante este jueves, según el informe meteorológico.

"Para hoy, continuaremos bajo los efectos del viento del este/noreste sobre el país, por tanto, se observarán algunas lluvias débiles y pasajeras hacia localidades en la costa norte, como son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras", indica el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la tarde, la humedad transportada por el viento y los efectos asociados al ciclo diurno, provocarán otros incrementos de la nubosidad con chubascos y tronadas aisladas hasta primeras horas de la noche, sobre provincias como: San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Durante la noche, el viento se encargará de mantener el transporte de nubosidad hacia nuestra área, que continuará generando chubascos dispersos en poblados en la costa atlántica.

Te puede interesar Este miércoles chubascos pasajeros por vaguada y viento del noreste

En el Distrito Nacional incrementos nubosos en la tarde con chubascos y posibles tronadas.

Temperaturas

El viento del este/noreste mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que oscilan entre los 21°C y los 32°C.

"Estamos en otoño, una estación que en las zonas tropicales se caracteriza por una disminución paulatina de las temperaturas, tornándose más frescas o agradables, especialmente durante las horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana. Esta variación responde a varios factores, entre ellos la presencia de noches despejadas, el paso ocasional de frentes fríos, la influencia de sistemas anticiclónicos y, de manera más notable, las condiciones propias de los sistemas montañosos y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas", indicó.