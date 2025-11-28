Vaguada frontal y arrastre del viento generan lluvias este viernes

El viento del este/noreste mantendrá un ambiente fresco. ( NASA )

Desde la madrugada de este viernes se observan lluvias esporádicas asociadas al arrastre del viento del este/noreste y a la incidencia de una vaguada frontal ubicada al noroeste del país, vinculada a un frente frío que se localiza sobre el occidente de Cuba.

"Estas lluvias han estado afectando sectores costeros de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata, con posibilidad de mantenerse hasta el mediodía", indica el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Para la tarde, se pronostican incrementos nubosos acompañados de aguaceros con tronadas en Samaná, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega y localidades cercanas.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán, concentrándose especialmente sobre el litoral Atlántico.

En el Distrito Nacional se prevén escasas nubes.

Temperaturas

El viento del este/noreste mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que oscilan entre los 21°C y los 32°C.

"Estamos en otoño, una estación que en las zonas tropicales se caracteriza por una disminución paulatina de las temperaturas, tornándose más frescas o agradables, especialmente durante las horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana. Esta variación responde a varios factores, entre ellos la presencia de noches despejadas, el paso ocasional de frentes fríos, la influencia de sistemas anticiclónicos y, de manera más notable, las condiciones propias de los sistemas montañosos y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas", indicó.