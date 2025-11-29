Vaguada asociada a un sistema frotal seguirá provocando lluvias este sábado

Vehículos transitan por las calles bajo una intensa lluvia. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por un sistema frontal casi-estacionario ubicado sobre la porción central de Cuba. La vaguada asociada a este sistema provocará nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento en varias regiones del país.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en su informe del tiempo.

En horas de la mañana, estas precipitaciones se concentrarán principalmente en poblados próximos a la costa atlántica.

Durante la tarde, los aguaceros y tronadas se producirán hacia localidades de las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat y el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

En horas de la noche, los aguaceros continuarán en poblados de la costa norte del país, el Valle del Cibao y la Cordillera Central.

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó quecontinuarán agradables, para el resto del día. La mínima estará entre 21 °C y 23 °C, y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

¿Qué se espera para el domingo?

Para el domingo, aunque la vaguada se moverá sobre el territorio nacional, el sistema frontal casi-estacionario sobre Cuba continuará debilitándose y el contenido de humedad en nuestra masa de aire disminuirá de manera gradual. Por tanto, las precipitaciones serán de menor intensidad.

Se esperan chubascos aislados en la mañana hacia poblados de la costa Atlántica, y en la tarde aguaceros dispersos y tronadas aisladas en las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Puerto Plata y Espaillat.

Durante la noche permanecerán algunos nublados que dejarán aguaceros dispersos en localidades de la costa norte de la nación.

El organimo meteorológico señaló que debido a la época del año y a los efectos del viento del este/noreste, las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, hacia zonas de montañas y valles del interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

Pronóstico del lunes

Para el lunes, se observará una atmósfera con bajo contenido de humedad, lo que limitará las lluvias en gran parte del país. No obstante, el viento del este/nordeste provocará incrementos nubosos a lo largo del día y la noche, acompañados de lluvias dispersas en provincias del litoral costero Atlántico, el noreste, el sureste y la Cordillera Central.