Vaguada en altura dejará lluvias este domingo; mañana regresa el buen tiempo

Para mañana lunes podrían registrarse chubascos pasajeros en puntos de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata y Santo Domingo. ( ARCHIVO )

Una vaguada en altura asociada a un sistema frontal marcará el comportamiento del tiempo este domingo en gran parte del país, generando chubascos desde tempranas horas y lluvias más intensas durante la tarde, de acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

En horas de la mañana, se prevén chubascos débiles a moderados sobre provincias del litoral atlántico y el este, incluyendo:

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

Samaná

María Trinidad Sánchez

Espaillat

Puerto Plata

Hacia la tarde, la actividad lluviosa aumentará con lluvias locales moderadas a fuertes, tronadas aisladas y algunas ráfagas de viento. Las zonas más propensas serán Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras provincias cercanas a la línea noroeste.

Condiciones para este lunes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/clima-en-rd-cielo-soleado-y-poco-nuboso-para-este-sabado-6b8d1db2-4313191b.jpg Para el martes, la Onamet anticipa un cielo mayormente soleado y de baja humedad (ARCHIVO)

Para mañana lunes, las condiciones cambiarán de manera notable. La llegada de una masa de aire más seca combinada con la influencia de un sistema anticiclónico ofrecerá un ambiente soleado, poco nuboso y con pocas precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.

Aun así, podrían registrarse chubascos pasajeros en puntos de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata y Santo Domingo, producto del arrastre de humedad del viento del noreste.

Debido al predominio del viento del este/noreste y la época, las temperaturas continuarán frescas, especialmente durante la noche y madrugada. En zonas montañosas y valles del interior podrían presentarse nieblas o neblinas al amanecer.

Temperatura mínima: entre 21 °C y 23 °C

Temperatura máxima: entre 30 °C y 32 °C

Condiciones en el Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: nublado en ocasiones , con lluvias locales y posibles tronadas en la tarde.

Santo Domingo Norte, Este y Oeste: panorama similar, con intervalos nublados y lluvias aisladas en horas vespertinas.

Para el martes, la Onamet anticipa un cielo mayormente soleado y de baja humedad, bajo dominio de la circulación anticiclónica, sin precipitaciones significativas.