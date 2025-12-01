×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias
Lluvias

Clima en RD: mayormente solado, con lluvias dispersas en algunas provincias

Las temperaturas siguen agradables en la noche y madrugada

    Expandir imagen
    Clima en RD: mayormente solado, con lluvias dispersas en algunas provincias
    Este lunes, el clima en RD muestra aguaceros dispersos y temperaturas agradables en varias provincias del país. (FUENTE EXTERNA)

    Este lunes se prevé un ambiente mayormente soleado sobre gran parte del país con aguaceros dispersos y aisladas tronadas en algunas provincias del litoral costero Atlántico, la llanura oriental, sureste y los sistemas montañosos.

    "La presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el flujo de viento del noreste, inducirán nublados desde horas matutinas hasta entrada la noche, acompañados de aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre provincias del litoral costero Atlántico, la llanura oriental, el sureste y los sistemas montañosos", indicó.

    Se esperan lluvias en: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Espaillat, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Vega, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

    • En las demás regiones predominarán condiciones mayormente soleadas.

    En tanto que en el Distrito Nacional nublados en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas.

    Temperaturas

    Debido a la época del año y los efectos del viento del este/noreste, las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, principalmente en zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día. 

    Se prevé la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.