Clima en RD: mayormente solado, con lluvias dispersas en algunas provincias

Este lunes, el clima en RD muestra aguaceros dispersos y temperaturas agradables en varias provincias del país.

Este lunes se prevé un ambiente mayormente soleado sobre gran parte del país con aguaceros dispersos y aisladas tronadas en algunas provincias del litoral costero Atlántico, la llanura oriental, sureste y los sistemas montañosos.

"La presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el flujo de viento del noreste, inducirán nublados desde horas matutinas hasta entrada la noche, acompañados de aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre provincias del litoral costero Atlántico, la llanura oriental, el sureste y los sistemas montañosos", indicó.

Se esperan lluvias en: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Espaillat, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Vega, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

En las demás regiones predominarán condiciones mayormente soleadas.

En tanto que en el Distrito Nacional nublados en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas.

Temperaturas

Debido a la época del año y los efectos del viento del este/noreste, las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, principalmente en zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

Se prevé la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.