Concluye la temporada de huracanes con 13 tormentas; Melissa el más fuerte afectó Jamaica y RD

Melissa causó inundaciones y el desborde de ríos en el país como el caso del río Nizao que en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, generó que 21 comunidades quedaran incomunicadas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La temporada de huracanes llegó este domingo 30 de noviembre oficialmente a su fin dejando un total de 13 tormentas con nombre. Aunque ninguna impactó de manera directa a la República Dominicana, dos de estos sistemas —Melissa y Erin— provocaron efectos indirectos como lluvias y vientos y oleajes anormales.

Especialmente Melissa se mantuvo incidiendo durante casi dos semanas con fuertes lluvias y oleaje causando inundaciones en el país.

Melissa

Entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, la República Dominicana registró abundantes precipitaciones provocadas por la incidencia de la tormenta tropical Melissa, de acuerdo con los informes acumulados del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante estos 12 días, las lluvias fueron más intensas en el suroeste y sur del país, destacándose Polo (Barahona) como el punto de mayor acumulado con 607.2 milímetros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/2025-atlantic-hurricane-storm-names-november-summary-112425-f0abe4e3.png Los sistema tropicales nombrados en 2025. (NOAA)

En el caso específico de Polo, Barahona, al hacer la conversión de los acumulados de lluvias se concluye que allí cayeron unas 23.8 pulgadas durante ese periodo de 12 días.

Junto a Melissa, la ocurrencia de varios sistemas atmosféricos como vaguadas, uno detrás de otro, incrementó la humedad sobre gran parte del territorio nacional, manteniendo un patrón lluvioso continuo que se extendió por más de diez días.

Erin

El otro fenómeno en afectar de forma indirecta al país fue el huracán Erin que generó oleaje anormal en la costa Atlántica y lluvias de variada intensidad principalmente hacia las regiones norte, noreste, este y suroeste.

El 18 de agosto pasado se reportaron lluvias significativas en lugares como: Cabrera (María Trinidad Sánchez), Sabana de la Mar (Hato Mayor), Arroyo Barril (Samaná), Punta Cana, Puerto Plata, Montcristi, Santiago, entre otras.

Te puede interesar Barahona fue donde más llovió en las últimas dos semanas con acumulados de 600 milímetros

Fenómenos de rápida intensificación

La temporada de huracanes del Atlántico de 2025 se caracterizó por su marcado contraste, oscilando entre períodos de relativa calma y estallidos de intensa actividad, generando tormentas muy potentes, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La temporada se mantuvo dentro de los rangos previstos para tormentas con nombre y huracanes y por primera vez en una década, ningún huracán azotó Estados Unidos esta temporada.

La cuenca atlántica produjo 13 tormentas con nombre, de las cuales cinco se convirtieron en huracanes (vientos de 119 km/h o más), incluyendo cuatro huracanes importantes con vientos que alcanzaron los 179 km/h o más.

"Si bien el pico climatológico de la temporada de huracanes fue tranquilo, sin actividad tropical, la temporada generó tres huracanes de categoría 5, la segunda mayor cantidad registrada en una sola temporada", indica.

Informe NOAA

La primer tormenta tropical en generarse fue Andrea el 23 de junio, dando inicio a la temporada. Luego se formaron las tormentas tropicales Barry y Chantal.

El huracán Erin fue la primera tormenta de categoría 5 de la temporada, en tanto que el huracán Humberto se convirtió en el segundo huracán de categoría 5, y poco después se desarrolló el huracán Imelda. También se recuerda el huracán Gabrielle.

El huracán Melissa se convirtió en el tercer huracán de categoría 5 de la temporada y se convirtió en uno de los huracanes más fuertes registrados en la cuenca atlántica al tocar tierra en el suroeste de Jamaica el 28 de octubre, causando graves daños en Jamaica, Haití, República Dominicana y el este de Cuba.