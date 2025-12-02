×
Martes mayormente soleado, aunque con algunos chubascos aislados

Las temperaturas continuarán agradables con una máxima de 32 °C

    Martes mayormente soleado, aunque con algunos chubascos aislados
    Las temperaturas continuarán agradables en el país, según el Indomet. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes el país continuará bajo la influencia de un sistema anticiclónico ubicado sobre el Caribe, lo que mantendrá un ambiente mayormente soleado y con pocas lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

    No obstante, la entidad indica que el persistente flujo de viento del noreste podría transportar campos nubosos vinculados a una débil vaguada situada al noreste de Puerto Rico.

    Esta combinación favorecerá la ocurrencia de chubascos aislados desde las horas matutinas, especialmente en las provincias del litoral Atlántico y el este del país, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

    El Indomet detalló que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, estos chubascos podrían presentarse en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Azua y Elías Piña.

    Las autoridades meteorológicas reiteran que predominará un ambiente de escasas lluvias y mayormente soleado en la mayor parte del país.

    Temperaturas

    Debido a la época del año y los efectos del viento del noreste, las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, principalmente en zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día. 

    La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

