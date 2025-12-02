Martes mayormente soleado, aunque con algunos chubascos aislados

Las temperaturas continuarán agradables en el país, según el Indomet. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes el país continuará bajo la influencia de un sistema anticiclónico ubicado sobre el Caribe, lo que mantendrá un ambiente mayormente soleado y con pocas lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, la entidad indica que el persistente flujo de viento del noreste podría transportar campos nubosos vinculados a una débil vaguada situada al noreste de Puerto Rico.

Esta combinación favorecerá la ocurrencia de chubascos aislados desde las horas matutinas, especialmente en las provincias del litoral Atlántico y el este del país, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

El Indomet detalló que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, estos chubascos podrían presentarse en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Azua y Elías Piña.

Te puede interesar Clima en RD: mayormente solado, con lluvias dispersas en algunas provincias

Las autoridades meteorológicas reiteran que predominará un ambiente de escasas lluvias y mayormente soleado en la mayor parte del país.

Temperaturas

Debido a la época del año y los efectos del viento del noreste, las temperaturas continuarán agradables, especialmente en horas de la noche y la madrugada, principalmente en zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.