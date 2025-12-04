Anticiclón reduce las lluvias este jueves y temperaturas siguen agradables

El Indomet informó que las lluvias se reducen y las temperaturas siguen agradables prevalecen en República Dominicana. ( ARCHIVO )

Este jueves el ambiente estará mayormente estable por la influencia de un sistema anticiclónico que comienza a dominar el territorio nacional, disminuyendo de forma notable las lluvias sobre la mayor parte del país, según el informe emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad explicó que tanto la vaguada como el sistema frontal que habían incidido en días anteriores tendrán hoy una influencia mínima o nula, permitiendo un ambiente más seco y de buen tiempo.

Durante las primeras horas de la mañana se registrarán temperaturas frescas, propias de la época otoñal y reforzadas por la circulación anticiclónica.

Aun así, el viento del noreste provocará algunas lluvias aisladas en zonas costeras de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat, aunque serán dispersas y de corta duración.

Para la tarde, las probabilidades de lluvias continuarán siendo bajas. En caso de producirse, estarían asociadas a una débil vaguada y al arrastre del viento, afectando de manera ocasional sectores del sureste como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, e incluso zonas del Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Temperaturas

El Indomet destacó que las temperaturas seguirán siendo agradables, especialmente en la noche, madrugada y primeras horas del día.

En áreas montañosas y sus valles podrían formarse nieblas o neblinas, un fenómeno común de la estación y de la humedad transportada por el viento del noreste.

En cuanto a las condiciones marítimas, estas se mantienen normales en ambas costas, sin restricciones para las actividades en el mar.