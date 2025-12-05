Indomet prevé ambiente mayormente soleado con chubascos aislados en la tarde

Emiten recomendaciones para la navegación en la costa Caribeña. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes predominará un ambiente mayormente soleado sobre gran parte del país, debido a la influencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, que favorece condiciones estables.

La institución explicó que, en horas de la tarde y primeras de la noche, se prevén incrementos de la nubosidad acompañados de chubascos aislados hacia provincias del noreste, el valle del Cibao, el sureste y la cordillera Central, producto de una débil vaguada ubicada sobre Haití y los efectos del viento del este.

El Indomet detalló que estas precipitaciones se concentrarán, principalmente, sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat. Mientras que, en el resto del país, persistirán condiciones de nubes dispersas.

la entidad destacó que las temperaturas se mantendrán frescas y agradables, especialmente en horas nocturnas, la madrugada y temprano en la mañana, por la época de otoño, el viento del noreste y el acercamiento ocasional de sistemas frontales.

En zonas montañosas y sus valles podría presentarse la formación de nieblas o neblinas.

Oleaje

En cuanto a las condiciones marítimas, la entidad recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución en la porción suroeste de la costa Caribeña, especialmente entre Cabo Rojo y Beata (Pedernales), por el deterioro del oleaje mar adentro. El resto de las costas se mantiene apto para realizar actividades marítimas.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de sus canales oficiales: indomet.gov.do y @indometrd en las redes sociales.

