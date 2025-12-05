Tormenta invernal que afecta Estados Unidos no incidirá en República Dominicana

La tormenta invernal que afecta parte de Estados Unidos por la incidencia del aire ártico y que genera una ola de frío y nevada en ese país no se proyecta que pueda impactar el Caribe.

De acuerdo al meteorólogo Claudio Amparo, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la tormenta invernal es causada por los frentes fríos que bajan a Estados Unidos desde el norte en el Ártico, y allí se encuentran con las condiciones para ello como la humedad y ambiente frío.

Manifestó que cuando a República Dominicana llegan los frentes fríos son los mismos que primero transitan por la zona norte del continente en países como Estados Unidos y México (dependiendo la trayectoria).

Explicó que cuando un sistema frontal (frente frío) llega al territorio dominicano ya se ha debilitado, porque se va encontrando con zonas más cálidas, incluso desde que cruzan la Florida.

Amparo manifestó que en los próximos cinco días no se prevé que al territorio dominicano llegue algún frente frío y que, por el contrario, el área es dominada por un sistema anticiclónico.

Dijo que lo que se registraría en el país para el fin de semana es la incidencia de ese anticiclón y los efectos del viento del este/noreste, el cual refresca las temperaturas principalmente en zonas de montañas y valles.

Informe de este viernes

El Indomet informó que para este viernes predominará un ambiente mayormente soleado sobre gran parte del país, debido a la influencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, que favorece condiciones estables.

La institución explicó que, en horas de la tarde y primeras de la noche, se prevén incrementos de la nubosidad acompañados de chubascos aislados hacia provincias del noreste, el valle del Cibao, el sureste y la cordillera Central, producto de una débil vaguada ubicada sobre Haití y los efectos del viento del este.

El Indomet detalló que estas precipitaciones se concentrarán, principalmente, sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat. Mientras que, en el resto del país, persistirán condiciones de nubes dispersas.