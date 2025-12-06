×
Indomet pronostica sábado mayormente soleado por efecto anticiclónico, con chubascos aislados

Las temperaturas seguirán frescas y agradables debido al viento del este/noreste y la época otoñal

    Indomet pronostica sábado mayormente soleado por efecto anticiclónico, con chubascos aislados
    Este sábado se espera un cielo mayormente soleado, mientras el Indomet prevé chubascos aislados en algunas provincias del noreste y suroeste. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado predominarán condiciones mayormente estables sobre gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de un sistema anticiclónico, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

    Sin embargo, el viento del este/noreste podría generar chubascos aislados y de corta duración en provincias del noreste y suroeste, como María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, La Romana, Barahona y Pedernales durante la tarde.

    • Indomet también señaló que las temperaturas seguirán frescas y agradables debido al viento del este/noreste y la época otoñal, con registros mínimos entre 21 °C y 23 °C y máximos entre 30 °C y 32 °C.
    Mañana

    Para mañana domingo, el organismo meteorológico prevé un cambio en las condiciones del tiempo por la aproximación de una vaguada. Esta, combinada con el viento del este/noreste, provocará chubascos aislados, en ocasiones moderados y con posibles ráfagas de viento, especialmente en municipios de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

    Las lluvias podrían extenderse hacia zonas de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, así como áreas de la región suroeste y la Cordillera Central hasta primeras horas de la noche.

    Durante la madrugada y primeras horas del día no se descartan episodios de nieblas o neblinas, especialmente en zonas montañosas y valles del interior.

