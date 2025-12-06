Indomet pronostica sábado mayormente soleado por efecto anticiclónico, con chubascos aislados

Este sábado se espera un cielo mayormente soleado, mientras el Indomet prevé chubascos aislados en algunas provincias del noreste y suroeste. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado predominarán condiciones mayormente estables sobre gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de un sistema anticiclónico, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Sin embargo, el viento del este/noreste podría generar chubascos aislados y de corta duración en provincias del noreste y suroeste, como María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, La Romana, Barahona y Pedernales durante la tarde.

Indomet también señaló que las temperaturas seguirán frescas y agradables debido al viento del este/noreste y la época otoñal, con registros mínimos entre 21 °C y 23 °C y máximos entre 30 °C y 32 °C.

Mañana

Para mañana domingo, el organismo meteorológico prevé un cambio en las condiciones del tiempo por la aproximación de una vaguada. Esta, combinada con el viento del este/noreste, provocará chubascos aislados, en ocasiones moderados y con posibles ráfagas de viento, especialmente en municipios de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Las lluvias podrían extenderse hacia zonas de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, así como áreas de la región suroeste y la Cordillera Central hasta primeras horas de la noche.

Durante la madrugada y primeras horas del día no se descartan episodios de nieblas o neblinas, especialmente en zonas montañosas y valles del interior.