Lluvias pasajeras por débil vaguada en varias provincias, según Indomet

Las temperaturas siguen agradables

    Expandir imagen
    Lluvias pasajeras por débil vaguada en varias provincias, según Indomet
    Lluvias pasajeras en varias provincias de República Dominicana, según Indomet. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una débil vaguada estará generando lluvias pasajeras en forma de chubascos, entre débiles y moderados, sobre diversas provincias del territorio nacional.

    Estas lluvias serían sobre localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Barahona, entre otras provincias cercanas.

    Según el Indomet, estas lluvias se presentarán con mayor frecuencia en horas de la tarde.

    En el Distrito Nacional se prevén un ambiente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunas lluvias pasajeras

    Temperaturas

    Para el resto del país, las condiciones serán más estables, con un ambiente mayormente soleado, presencia de nubosidad aislada y temperaturas agradables frescas, especialmente en horas de la mañana y la noche.

