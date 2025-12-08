Mayormente soleado este lunes en República Dominicana, según el Indomet

Este lunes se prevé un ambiente soleado con pocas nubes en casi todo el territorio dominicano, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

"Las condiciones del tiempo para el territorio dominicano seguirán sin cambios apreciables, como resultado de un reducido contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre y la influencia de un sistema anticiclónico, los cuales generan un ambiente despejado y soleado en casi toda la geografía nacional", indicó.

El Indomet informó que a pesar de reinar en gran parte de las provincias un patrón meteorológico óptimo para realizar actividades al aire libre, no se descarta que desde tempranas horas y durante la mañana, ocurran ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados de corta duración, especialmente en localidades de Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Azua, Barahona y Pedernales, por la influencia del viento del sureste.

"En la tarde hasta las primeras horas de la noche, la interacción de una débil vaguada con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), provocarán algunas precipitaciones débiles de corta duración, en poblados cercanos al litoral costero Caribeño, región noreste y Cordillera Central", manifestó.

Te puede interesar Lluvias pasajeras por débil vaguada en varias provincias, según Indomet

Temperaturas

Las temperaturas estarán agradables a frescas en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.