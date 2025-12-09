×
Mayormente soleado en gran parte del territorio dominicano por sistema anticiclónico

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas, debido al viento cálido y húmedo del sureste

    Expandir imagen
    Mayormente soleado en gran parte del territorio dominicano por sistema anticiclónico
    Se prevén chubascos aislados en algunas provincias. Mayormente soleado. (NASA)

    Un sistema anticiclónico mantiene condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio dominicano.

    El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que solo algunos chubascos aislados se prevén hacia localidades de provincias del sureste, noreste, la Cordillera Central y el suroeste.

    "Gran parte del país goza de condiciones de buen tiempo, producto de la incidencia de un sistema anticiclónico. No obstante, actualmente, se producen lluvias aisladas, débiles y pasajeras hacia localidades cercanas a las costas de La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, San Cristóbal, Santo Domingo y San Pedro de Macorís (próximamente sobre Peravia) como consecuencia del arrastre de nubes, generadas por una débil vaguada, a través del viento del sureste", indicó.

    Agregó que estos chubascos irán alejándose de la costa, ocurriendo sobre otras localidades de Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y la zona montañosa del suroeste, mientras el resto del país permanece con nubes aisladas.

    ¿Qué condiciones climáticas se esperan en el país?

    En el Distrito Nacional se prevé una zona costera despejada. Algunos chubascos aislados hacia el norte, pasando a cielo de nubes aisladas.

    Las temperaturas estarán ligeramente calurosas, debido al viento cálido y húmedo del sureste.

    Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.