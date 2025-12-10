×
Soleado en gran parte del país este miércoles y temperaturas agradables

Las temperaturas continúan ligeramente agradables, siendo frescas en zonas montañosas

    Expandir imagen
    Soleado en gran parte del país este miércoles y temperaturas agradables
    Indomet: Temperaturas agradables y chubascos en varias provincias. (NASA)

    Este miércoles se prevé un ambiente soleado en gran parte del país con chubascos matutinos en algunas localidades, y temperaturas agradables a frescas en las zonas montañosas.

    Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), hoy miércoles se mantienen las condiciones estables asociadas al sistema de alta presión, inhibiendo las precipitaciones sobre el territorio nacional.  

    "No obstante, una débil vaguada y los efectos del viento del este/sureste, estarán generando nublados matutinos y entrada la noche, seguidos de chubascos aislados hacia las provincias de las vertientes: este, el litoral caribeño y la cordillera Central.  Tales como: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Seibo, San Cristóbal, Peravia, Pedernales y Barahona", indicó.

    En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos en horas matutinas siendo soleado en la tarde.

    Temperaturas

    Las temperaturas continúan ligeramente agradables, siendo frescas en zonas montañosas y los valles de interior, donde ocurrirán nieblas y neblinas en la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas de Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal.

