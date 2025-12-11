Soleado en la mayoría de las provincias este jueves y algunos chubascos pasajeros

Algunos chubascos pasajeros por una vaguada, según el Indomet. ( NASA )

Este jueves se prevé un ambiente soleado y poco nuboso sobre el territorio dominicano, por los efectos de un sistema anticiclónico.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de una vaguada podrían presentarse algunos chubascos pasajeros en varias provincias.

"Algunos chubascos pasajeros se presentarán en comunidades aisladas de La Altagracia, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo y San Cristóbal. En la tarde una vaguada favorecerá humedad marginal, por tanto, ocurrirán, aguaceros focalizados y posibles tronadas en: Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Independencia, Elías Piña y San Juan", indicó.

En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas a medio nublado y posibles chubascos.

Temperaturas

Las temperaturas serán calurosas durante el día, notándose más en horas vespertinas.

En horas de la noche y la madrugada serán frescas en zonas montañosas y los valles de interior, donde ocurrirán nieblas y neblinas principalmente en zonas de Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal hasta las horas matutinas.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.