Mayormente soleado y pocas probabilidades de lluvias con excepción de algunas provincias

Las temperaturas serán calurosas durante el día

    Expandir imagen
    Mayormente soleado y pocas probabilidades de lluvias con excepción de algunas provincias
    Indomet: Las temperaturas serán calurosas durante el día. (NASA)

    Este viernes se prevé mayormente soleado y poco nuboso sobre el territorio dominicano, por los efectos de un sistema anticiclónico.

    Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), algunos chubascos pasajeros se presentarán en comunidades aisladas.

    Estos chubascos serían en La Altagracia, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo y San Cristóbal.

    "En la tarde una vaguada favorecerá humedad marginal, por tanto, ocurrirán, aguaceros focalizados y posibles tronadas en: Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Independencia, Elías Piña y San Juan", indicó.

    En el Distrito Nacional nubes dispersas a medio nublado y posibles chubascos.

    Temperaturas

    Las temperaturas serán calurosas durante el día, notándose más en horas vespertinas

    En horas de la noche y la madrugada serán frescas en zonas montañosas y los valles de interior, donde ocurrirán nieblas y neblinas principalmente en zonas de Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal hasta las horas matutinas.

