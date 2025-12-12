Mayormente soleado y pocas probabilidades de lluvias con excepción de algunas provincias

Indomet: Las temperaturas serán calurosas durante el día. ( NASA )

Este viernes se prevé mayormente soleado y poco nuboso sobre el territorio dominicano, por los efectos de un sistema anticiclónico.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), algunos chubascos pasajeros se presentarán en comunidades aisladas.

Estos chubascos serían en La Altagracia, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo y San Cristóbal.

"En la tarde una vaguada favorecerá humedad marginal, por tanto, ocurrirán, aguaceros focalizados y posibles tronadas en: Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Independencia, Elías Piña y San Juan", indicó.

Te puede interesar Lluvias pasajeras por débil vaguada en varias provincias, según Indomet

En el Distrito Nacional nubes dispersas a medio nublado y posibles chubascos.

Temperaturas

Las temperaturas serán calurosas durante el día, notándose más en horas vespertinas.

En horas de la noche y la madrugada serán frescas en zonas montañosas y los valles de interior, donde ocurrirán nieblas y neblinas principalmente en zonas de Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal hasta las horas matutinas.