Indomet: Chubascos aislados predominarán en el clima de este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica un cielo mayormente despejado para este sábado 13 de diciembre, excepto en las provincias María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sánchez Ramírez, donde se han presentado chubascos desde la madrugada, producto del arrastre de nubes a través del viento moderado del este y la leve incidencia de una vaguada.

De acuerdo con el Indomet, durante el transcurso de la mañana, estas precipitaciones se trasladarán hacia provincias vecinas, disminuyendo gradualmente.

En la tarde, se prevén otros chubascos, especialmente hacia sectores de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Duarte, predominando hacia el sureste durante las horas nocturnas.

Para este domingo, se producirán desde la madrugada precipitaciones dispersas, entre débiles y moderadas, en provincias del sureste, noreste y la costa caribeña, como resultado de la incidencia de una vaguada y el viento del este/sureste, en especial sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, entre otras.

Condiciones de temperatura y efectos locales

En la mañana, predominarán hacia las costas, disminuyendo gradualmente conforme ingrese una masa de aire con menor humedad. Durante la tarde, gran parte del país tendrá nubes aisladas, sin embargo, los efectos locales se unirán y se esperan chubascos locales hacia la Cordillera Central y el noroeste.

Las temperaturas durante la noche y la madrugada se tornarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Se esperan valores mínimos entre 20° C y 22° C y una temperatura máxima entre 30° C y 32° C.