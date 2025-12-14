Temperaturas ligeramente calurosas y chubascos dominan el clima de este domingo

Una mujer se resguarda del sol en una acera mientras se seca el sudor. El clima en RD estará marcado por temperaturas ligeramente calurosas durante el día. ( DIARIO LIBRE /ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país continuarán dominadas por una vaguada en altura, cuyos efectos se combinan con la humedad transportada por el viento del este hacia el territorio nacional, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Esta situación seguirá generando chubascos en las provincias Hato Mayor, Samaná, El Seibo y María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Puerto Plata, entre otras áreas.

No obstante, después del mediodía se espera una disminución del contenido de humedad en la masa de aire, lo que favorecerá un ambiente mayormente despejado, con nubes dispersas en gran parte del país. Solo se prevén chubascos aislados y pasajeros hacia el sureste y la Cordillera Central, principalmente hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, mientras que en la noche y la madrugada estarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrían presentarse nieblas y neblinas ocasionales.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 30 °C y 32 °C.

Por otro lado, el organismo meteorológico exhortó a las medianas, pequeñas y frágiles embarcaciones a permanecer en puerto en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Miches, en El Seibo, debido a oleaje peligroso.

Pronóstico para lunes y martes

Para mañana lunes, el contenido de humedad continuará bastante limitado en la masa de aire que cubre la geografía nacional, por lo que las precipitaciones serán mayormente escasas. Se espera un cielo despejado con nubes dispersas durante la mañana. En horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche podrían ocurrir chubascos ampliamente aislados, asociados al ciclo diurno, sobre localidades del interior del país, especialmente en las provincias Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Barahona, Azua y el Gran Santo Domingo, entre otras.

Para el martes, la masa de aire seguirá con muy poco contenido de humedad, por lo que solo se esperan chubascos ampliamente aislados durante la tarde, especialmente sobre la Cordillera Central.