COE recomienda a embarcaciones permanecer en puerto ante oleajes anormales y fuertes vientos

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, debido al deterioro progresivo de las condiciones marítimas en ambas costas del país, provocado por oleajes anormales y fuertes vientos, las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto durante las próximas 24 a 48 horas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el COE precisó que en la Costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo), las embarcaciones menores deben abstenerse de zarpar, mientras que el resto de las naves deberán navegar con precaución.

Precauciones en la Costa Caribeña

Asimismo, en la Costa Caribeña, desde Cabo Rojo hasta Beata (Pedernales), el organismo recomendó la misma medida para embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, exhortando a las demás a mantener precaución extrema debido a las olas anormales.