×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
COE
COE

COE recomienda a embarcaciones permanecer en puerto ante oleajes anormales y fuertes vientos

En la Costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo), las embarcaciones menores deben abstenerse de zarpar

    Expandir imagen
    COE recomienda a embarcaciones permanecer en puerto ante oleajes anormales y fuertes vientos

    La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, debido al deterioro progresivo de las condiciones marítimas en ambas costas del país, provocado por oleajes anormales y fuertes vientos, las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto durante las próximas 24 a 48 horas.

    • A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el COE precisó que en la Costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo), las embarcaciones menores deben abstenerse de zarpar, mientras que el resto de las naves deberán navegar con precaución.

    Precauciones en la Costa Caribeña

    RELACIONADAS

    Asimismo, en la Costa Caribeña, desde Cabo Rojo hasta Beata (Pedernales), el organismo recomendó la misma medida para embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, exhortando a las demás a mantener precaución extrema debido a las olas anormales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.