Ambiente mayormente soleado en la mañana y aguaceros locales en la tarde

Aguaceros locales y temperaturas frescas se prevén en República Dominicana, según el Indomet. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este lunes, durante el transcurso de la mañana, prevalecerá un ambiente meteorológico estable en gran parte del territorio nacional, caracterizado por un cielo mayormente soleado.

No obstante, la institución explicó que, después del mediodía, los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, así como la incidencia de una débil vaguada con poco contenido de humedad, localizada al norte de la isla sobre el océano Atlántico, provocarán incrementos nubosos ocasionales, generadores de aguaceros locales en provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y algunos poblados de la zona fronteriza.

Indicó que estas precipitaciones se presentarán principalmente en localidades de Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Barahona, Azua y San Cristóbal, entre otras, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Oleaje

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con la debida precaución, sin aventurarse mar adentro en la costa Atlántica.

Esto específicamente desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), debido a oleaje anormal. Se prevé que dichas condiciones retornen a la normalidad de manera gradual durante el transcurso del día. Mientras que, en el resto de la costa caribeña, las condiciones se mantienen normales.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, la entidad explicó que, durante la noche y la madrugada, se tornarán frescas y agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas