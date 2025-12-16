×
chubascos aislados República Dominicana
chubascos aislados República Dominicana

Mayormente soleado y óptimo para la realización de actividades al aire libre

En cuanto a las temperaturas, Indomet explicó que estarán ligeramente calurosas durante el día

    Expandir imagen
    Mayormente soleado y óptimo para la realización de actividades al aire libre
    Chubascos aislados y temperaturas agradables se esperan en República Dominicana. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este martes, las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente estables sobre gran parte del territorio nacional, favoreciendo un ambiente óptimo para la realización de actividades al aire libre.

    No obstante, la institución señaló que, en horas de la tarde, se presentarán ligeros incrementos nubosos, acompañados de chubascos aislados y de corta duración, en varias localidades.

    Etos chubascos serían en las provincias La Altagracia, Monte Plata, La Vega y Monseñor Nouel, así como en áreas cercanas. Estas condiciones estarán asociadas a la combinación del viento con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico.

    Temperaturas

    En cuanto a las temperaturas, Indomet explicó que se tornarán ligeramente calurosas durante el día, mientras que, en la noche y la madrugada, serán agradables a frescas, propias de la época del año.

    Este comportamiento térmico será más notable en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse, de manera ocasional, nieblas y neblinas.

    El Indomet recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, a través de sus canales oficiales: indomet.gob.do y @indometrd en las redes sociales.

