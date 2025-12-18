Lluvias escasas sobre el país este jueves y oleaje peligroso en la costa norte

Indomet: El oleaje se presenta anormal en el litoral Atlántico. ( ARCHIVO )

La masa de aire que cubre el territorio dominicano continúa mostrando poco contenido de humedad, debido a los efectos de un sistema de alta presión ubicado al norte del país, mientras que el oleaje se presenta anormal en el litoral Atlántico desde La Altagracia hasta El Seibo.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones continuarán bastante escasas sobre el país en los próximos días debido al sistema anticiclónico.

"Como consecuencia, el viento del este/noreste será el factor meteorológico que determinará las condiciones del tiempo en los próximos días. En las horas matutinas ocurrirán lluvias débiles y pasajeras sobre poblados ubicados cerca de las costas, como: Barahona, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, entre otros", indicó.

Manifestó que en la tarde, el calor asociado al ciclo diurno también favorecerá otros episodios de lluvias aisladas hacia provincias como: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y Elias Piña.

Te puede interesar

Oleaje

El oleaje se presenta anormal en el litoral Atlántico, específicamente en el sector costero comprendido desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo).

"A los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas, les recomendamos permanecer en puerto y navegar con precaución en el resto de la zona costera", indicó.

Temperaturas

Las temperaturas estarán frescas en la noche y madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.