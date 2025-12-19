El Indomet advierte sobre oleaje y viento anormal en la costa Atlántica este viernes

El Indomet advierte sobre oleaje y viento anormal en la costa Atlántica. ( ATCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este viernes una advertencia marítima para gran parte de la costa Atlántica del país, debido a condiciones de oleaje y viento anormal, mientras que una vaguada provocará lluvias dispersas sobre distintas provincias.

Según el informe, desde Cabo Engaño, en la provincia La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, por oleaje y viento anormal.

Para el resto del litoral atlántico, las autoridades exhortan a navegar con precaución, especialmente cerca del perímetro costero.

En contraste, en la costa caribeña las condiciones marítimas se mantienen estables y libres de recomendaciones meteorológicas, permitiendo las actividades normales en ese litoral.

Lluvias

El Indomet explicó que estas condiciones marítimas se producen en el contexto de un sistema de vaguada que, junto al viento del este/noreste, también estará generando incrementos nubosos, lluvias débiles a moderadas en ocasiones, aisladas ráfagas de viento y posibles tronadas en diversas provincias del país.

Estas lluvias serían en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, entre otras localidades.

En el caso del Distrito Nacional se espera un incremento de la nubosidad después del mediodía, lluvias débiles a moderadas ocasionalmente, posibles tronadas y aisladas ráfagas de vientos.

Temperaturas

La entidad destacó que las temperaturas continuarán frescas y agradables, con mayor sensación de frescor en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían registrarse nieblas y neblinas.

Sábado

Para mañana sábado, una vaguada en combinación con la humedad que estará aportando el viento predominante del este/noreste, provocarán algunos chubascos matutinos en distintos poblados de La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

"En la tarde, estas precipitaciones serán más frecuentes y un poco más intensas, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre diferentes comunidades de las provincias: La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Azua, San Juan, Santiago, Puerto Plata, además de otros municipios localizados en el Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo Hato Mayor y Monte Plata", indicó.