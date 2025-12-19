Oleajes y vientos anormales afectarán el litoral atlántico durante las próximas 24 a 48 horas

Dos personas pescando durante el oleaje anormal en las costas del país. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las condiciones marítimas continúan deterioradas en la costa norte del país.

De acuerdo con el informe de las 11:45 de la mañana, esta situación se mantendrá por un período aproximado de 24 a 48 horas, debido a la presencia de vientos y oleajes anormales en la costa atlántica.

Ante este escenario, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que naveguen con precaución y eviten aventurarse mar adentro en el tramo comprendido desde Cabo San Rafael, en la provincia La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en la provincia Samaná.

Costa caribeña normal

El COE precisó que, a diferencia de la costa atlántica, las condiciones marítimas en la costa caribeña se mantienen normales, permitiendo la navegación sin restricciones.

Las autoridades exhortaron a pescadores, operadores turísticos y a la población en general a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil para evitar incidentes en el mar.