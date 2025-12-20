Chubascos dispersos y temperaturas agradables marcarán el sábado en gran parte del país

Personas transitan por un puente peatonal mientras se cubren de la lluvia. Incrementos nubosos y chubascos locales afectan varias provincias del país, debido a vientos del noreste, según el informe del Indomet. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aunque gran parte del territorio nacional permanece con cielo mayormente despejado, desde tempranas horas de este sábado se registran incrementos nubosos acompañados de chubascos locales y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Según el reporte, las nubes ingresan impulsadas por un viento moderado del noreste, afectando a provincias como La Altagracia y El Seibo, condiciones que durante la mañana se extenderán hacia localidades de Hato Mayor, La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez.

A partir del mediodía, las precipitaciones alcanzarán otras zonas como Duarte, Espaillat, Monte Plata, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago. En horas de la noche los chubascos serán más frecuentes en el noreste, especialmente en Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, debido a oleaje y viento anormal, mientras que en la costa caribeña las condiciones se mantienen normales.

Temperaturas agradables

Indomet indicó además que las temperaturas continuarán agradables, especialmente en la noche y madrugada, con valores mínimos entre 20 °C y 22 °C y máximos entre 30 °C y 32 °C. En zonas montañosas y valles del interior se sentirán más frescas, con posibles nieblas y neblinas densas, por la época del año y el viento del noreste.

Para mañana

Para este domingo, el Indomet prevé que desde la madrugada continúen llegando campos nubosos transportados por el viento del este/noreste, combinados con el leve apoyo de una vaguada.

Esto generará lluvias débiles a localmente moderadas en provincias como María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Hato Mayor y El Seibo.

En la tarde, se esperan episodios aislados de lluvias sobre las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez y San Cristóbal, concentrándose nuevamente hacia la costa atlántica durante la noche.