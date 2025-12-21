Este domingo comenzó el invierno

En 2024 en el país se produjeron neblinas durante el invierno. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La estación del invierno comenzó este domingo 21 de diciembre a las 4:03 de la tarde (hora peninsular) y se prolongará hasta el 20 de marzo de 2026, cuando dará paso a la primavera, informó el Observatorio Astronómico Nacional de Madrid, España.

La estación, en la que las temperaturas se tornan más frías,permanecerá 89 días.

El inicio de la estación coincide con el solsticio de invierno, considerado el día más corto del año.

Durante el invierno se producirán tres lunas llenas, previstas para los días 3 de enero, 1 de febrero y 3 de marzo. También se registrarán dos lluvias de meteoros destacadas: las úrsidas, con su máximo alrededor del 22 de diciembre, y las cuadrántidas, que alcanzarán su mayor actividad hacia el 3 de enero.

Fenómenos que ocurrirán

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/invierno-9b5f6c62.jpg El invierno concluye el 20 de marzo. (FUENTE EXTERNA)

El Observatorio Astronómico Nacional indicó que el perihelio, el punto de mayor cercanía entre la Tierra y el Sol, ocurrirá el 3 de enero, cuando la distancia entre ambos cuerpos será de poco más de 147 millones de kilómetros.

Asimismo, durante la estación se producirán dos eclipses —uno anular de Sol el 17 de febrero y uno total de Luna el 3 de marzo—.

En el cielo nocturno de invierno se podrán observar constelaciones características como Orión, Tauro, Can Mayor y Géminis, además de planetas como Saturno, Júpiter y Venus en diferentes momentos de la estación.