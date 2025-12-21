Lluvias dispersas y temperaturas agradables en varias provincias este domingo

Lluvias dispersas y temperaturas agradables marcan el pronóstico del tiempo en República Dominicana. ( NASA )

Desde las primeras horas de este día, se ha observado la presencia de nublados en varias provincias del territorio nacional, debido a una débil vaguada ubicada al suroeste del país, combinada con el transporte de nubosidad por parte del viento proveniente del este/noreste.

Este fenómeno ha generado lluvias dispersas que afectan, principalmente, provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Pedernales y Barahona.

Estas precipitaciones se espera que continúen durante las horas matutinas, con una disminución gradual de la intensidad a medida que avance el día.

Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se prevé una disminución de las lluvias, dejando paso a cielos con nubes dispersas en gran parte del país. No obstante, no se descartan lluvias aisladas sobre la cordillera Central y la región sureste.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se espera que continúen agradables durante todo el día, especialmente en la noche y madrugada, gracias a la época del año y el viento del noreste. Las zonas montañosas y los valles interiores disfrutarán de temperaturas frescas, con la posibilidad de nieblas y neblinas en algunas áreas.

Distrito Nacional

Se pronostica que el cielo esté medio nublado en ocasiones, con lluvias dispersas en la tarde.

La vaguada al suroeste y el viento del este/noreste seguirán generando nublados y lluvias dispersas en varias provincias, principalmente en las horas de la mañana.