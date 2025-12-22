¿Cómo estarán las condiciones climáticas en Nochebuena y Navidad?

Indomet: las lluvias están asociadas a una vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

La Nochebuena y la Navidad, fechas importantes para los encuentros familiares, estarán acompañadas de aguaceros ocasionales, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El meteorólogo Leonardo Marte explicó a Diario Libre que ya existe un pronóstico definido para los días 24 y 25 de diciembre, en el que se prevé la ocurrencia de lluvias ligeras y de corta duración, sin vientos fuertes ni descargas eléctricas.

Según Marte, estas precipitaciones se presentarán con mayor frecuencia en Santo Domingo, Peravia, Azua, Santiago, La Vega, Samaná, Puerto Plata y zonas aledañas.

Indicó que este patrón atmosférico ya ha comenzado a manifestarse desde inicios de la semana en varias de estas localidades.

"Desde este lunes se han estado registrando aguaceros ocasionales en las provincias señaladas", dijo.

El especialista explicó que las lluvias están asociadas a una vaguada que actualmente se desplaza desde el norte hacia el sur del país, en combinación con el arrastre de humedad provocado por el viento. "Este fenómeno es el responsable de las condiciones inestables que se estarán sintiendo durante los próximos días festivos", agregó.

Temperaturas comienzan a refrescarse

En cuanto a las, Marte señaló que ya se percibe un, aunque el frío más intenso, característico de la temporada, se espera para el mes de

Indicó que este lunes se registraron temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius en Santo Domingo.

"Las temperaturas han comenzado a mejorar, pero el frío más intenso se sentirá a partir de enero", explicó.

El meteorólogo exhortó a la población a disfrutar las festividades con precaución, especialmente a quienes planean actividades al aire libre.

"Un aguacero puede aparecer en cualquier momento y dañar una celebración al aire libre, por lo que es importante mantenerse atentos a las condiciones del tiempo", recomendó.

