Temperaturas frescas y lluvias dispersas en provincias, con oleaje anormal en la costa Atlántica. ( NASA )

Este lunes se prevé lluvias dispersas hacia varias provincias, temperaturas frescas y oleaje anormal en la costa Atlántica.

Un viento moderado proveniente del este/noreste, combinado con la leve incidencia de una vaguada, está generando lluvias dispersas en varias regiones del país, especialmente en las costas del Atlántico, y se espera que continúen durante el día.

Las precipitaciones variarán entre débiles y localmente moderadas, afectando áreas de la región norte, noreste y sureste del territorio.

Desde la madrugada de hoy, se han registrado lluvias en sectores de las provincias de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, y áreas costeras, incluyendo La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná.

Para la tarde, se espera que las lluvias continúen, con aguaceros locales ocasionales en áreas como Monte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago y La Vega.

El Distrito Nacional se mantendrá mayormente despejado en la mañana, pero se prevé un incremento de nubes alrededor del mediodía, lo que provocará lluvias moderadas y aguaceros locales ocasionales.

Recomendaciones marítimas

Se emiten recomendaciones para los navegantes en el sector costero del Atlántico debido a las condiciones de viento moderado.

Te puede interesar Lluvias dispersas y temperaturas agradables en varias provincias este domingo

Se les insta a tomar precauciones al momento de salir al mar, especialmente en las zonas mencionadas en los informes marinos oficiales.

"En la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con precaución sin aventurarse mar adentro, debido a

viento y olas anormales. Informamos que a partir de mañana el oleaje incrementara significativamente", indicó.

En la costa caribeña las condiciones están normales.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán agradables, especialmente en las zonas montañosas y valles interiores del país, donde se espera que las noches y madrugadas sean frescas. También se anticipan densas nieblas y neblinas en estas áreas.