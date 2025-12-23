Vaguada provocará lluvias en varias provincias y se mantiene alerta por oleaje anormal

Clima en RD: Se prevén lluvias débiles a moderadas en varias provincias de República Dominicana debido a una vaguada. ( NASA )

Una vaguada asociada a un sistema frontal y flujo de viento del noreste mantendrán el ambiente agradable y provocará lluvias débiles y moderadas, especialmente en las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central.

A propósito de las condiciones climatológicas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió recomendaciones marítimas en la costa Atlántica, por viento y olas peligrosas.

"Un ambiente muy agradable reinará sobre la República Dominicana producto del viento fresco del noreste. Además, una vaguada asociada a un sistema frontal próximo a la porción oriental de Cuba mantendrá las condiciones muy propicias para que, desde tempranas horas, se presenten nublados con precipitaciones dispersas", indicó.

Estas lluvias, moderadas en ocasiones, serán especialmente sobre Montecristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, entre otras cercanas.

"Durante el día, la actividad de lluvias con aisladas tronadas y ráfagas de viento se extenderá hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, disminuyendo entrada la noche, excepto en poblados de las regiones: norte, noreste y la Cordillera Central, donde continuarán algunos desarrollos nubosos con chubascos locales y dispersos", indicó.

En el Distrito Nacional se prevén aumentos nubosos en ocasiones con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.

Oleaje

En la costa Atlántica se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal.

En la costa caribeña se registran condiciones normales.

A partir de esta tarde el oleaje estará peligroso en la costa norte del país.

Temperaturas

Las temperaturas permanecerán agradables, siendo frescas durante la noche y la madrugada, debido a la época del año y al flujo de viento del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.