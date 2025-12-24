Nochebuena bajo incidencia de un frente frío; buena temperatura y lluvias en varias provincias

Clima en RD: Se esperan lluvias dispersas y temperaturas agradables en Nochebuena debido a los remanentes de un frente frío en el país. ( NOAA )

Remanentes de un sistema frontal (frente frío) y viento del noreste mantienen los nublados acompañados de lluvias moderadas a fuertes ocasionalmente sobre provincias en el litoral costero Atlántico, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y el sureste del país, mientras que las temperaturas seguirán frescas.

José Medina, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que estas condiciones mantendrán buenas temperaturas, especialmente durante la noche y la madrugada, esto por la época del año y al flujo del viento fresco del noreste.

Estas temperaturas frescas se registran especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

En el caso de Valle Nuevo, este miércoles registró una temperatura mínima de 10 °C, mientras que en Santo Domingo la mínima ronda los 23 °C.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-12-24-at-74032-am-893bc666.jpeg Temperatura en Valle Nuevo. (FUENTE EXTERNA)

Las lluvias

Según el Indomet, las lluvias que se presenten serán de manera dispersas que podrían ser fuertes en puntos aislados, acompañadas de posibles ráfagas de viento.

José Medina explicó que estas lluvias se presentan principalmente en la zona del Cibao, aunque se prevén también para Santo Domingo.

Las provincias donde actualmente se observan dichas precipitaciones son: Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, entre otras.

"Durante el resto de la mañana y horas de la tarde, estas condiciones se moverán a otros poblados en el sureste de la nación, como: Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, Peravia, Azua, Pedernales y el Gran Santo Domingo, donde permanecerán hasta entrada la noche", indicó.

En el Distrito Nacional se prevé un ambiente medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la tarde.

Oleaje

En la costa atlántica se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, desde Cabo Engaño en La Altagracia hasta La Bahía de Manzanillo en Montecristi, por vientos acelerados y olas anormales. En la costa caribeña, se descontinua la recomendación anterior.