Cielo soleado y temperaturas agradables marcarán el clima en este jueves de Navidad

Una mujer caminando por una calle mientras se cubre del sol con un periódico. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un cielo soleado, poco nuboso y con escasas lluvias dominará las condiciones climáticas en el territorio nacional para este jueves 25 de diciembre, feriado de Navidad.

De acuerdo con el informe del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el país estará bajo la influencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, lo que favorecerá un ambiente adecuado para la realización de actividades al aire libre.

No obstante, se prevén chubascos aislados en poblados cercanos a la Cordillera Central, como Monseñor Nouel y La Vega, principalmente durante la tarde.

El Indomet señaló que durante las horas matutinas podrían presentarse episodios de niebla o neblina en localidades como San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago.

Temperaturas frescas y agradables

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas continuarán frescas y agradables, con una sensación térmica más fría en zonas montañosas y valles del interior, donde también podrían registrarse nieblas densas, propias de la época invernal y del viento moderado del noreste.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 °C y 21 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 °C y 30 °C.

Recomendaciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa Atlántica, debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

En la costa caribeña, se exhorta a navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

Pronóstico para el viernes y sábado

Para mañana viernes, se mantendrán condiciones similares, con un ambiente mayormente soleado, nubosidad aislada y pocas precipitaciones, producto de la incidencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, el arrastre del viento podría generar incrementos nubosos con chubascos aislados en provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El sábado, no se esperan cambios relevantes en las condiciones atmosféricas. Solo se prevén en horas de la mañana algunos chubascos aislados en sectores de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

En el resto del país prevalecerá un cielo con mezclas de sol y nubes, sin precipitaciones, debido al bajo contenido de humedad asociado al sistema anticiclónico.