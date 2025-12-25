Recomiendan a embarcaciones permanecer en puerto por fuertes vientos y oleaje anormal

Fotografía de archivo muestra a hombres pescando pese a oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que según el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones marítimas en la costa norte del país continúan deterioradas y se mantendrán así entre 24 y 48 horas.

De acuerdo con el informe, Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), permanecer en puerto debido a la presencia de vientos fuertes y oleaje anormal.

Precaución en el perímetro costero

Además, para el resto de la costa atlántica, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

El COE reiteró que las condiciones podrían mantenerse en deterioro en las próximas horas, por lo que se insta a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes en las zonas marítimas del país.