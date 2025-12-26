Temperaturas frescas y lluvias en algunas provincias dominan el clima de este viernes

Conductores transitan por una calle en un día de lluvia. El clima en RD estará influenciado por la aproximación de un débil sistema frontal. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por la aproximación de un débil sistema frontal que provocará un ambiente estable en gran parte del territorio, con algunas lluvias débiles y temperaturas frescas.

Se espera que el resto del país se mantenga con poca nubosidad debido a los bajos niveles de humedad y la incidencia del sistema anticiclónico.

Sin embargo, durante la mañana, se prevé lluvias débiles, aisladas y pasajeras hacia las costas de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Duarte, por la aproximación de un débil sistema frontal.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señaló que, en horas de la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia el norte, con lluvias débiles a localmente moderadas que afectarán a Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, las costas de Hato Mayor, El Seibo y algunos sectores de Santo Domingo.

Estas lluvias continuarán durante la noche hacia la costa atlántica.

Temperaturas frescas y ambiente invernal

Las temperaturas se mantendrán frescas y agradables, especialmente en las zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrían presentarse densas nieblas y neblina, características propias de la temporada invernal. Se esperan temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C, y máximas entre 27 °C y 29 °C.

Recomendaciones para la costa Atlántica

El organismo meteorológico recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica mantenerse en puerto, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), debido a las condiciones del mar.

Para el resto de la costa atlántica y toda la costa caribeña, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro por el viento moderado y las olas anormales.

Pronóstico para el sábado y domingo

Para mañana sábado, durante la madrugada, aunque predominará tiempo estable en la mayoría de las provincias, los remanentes del sistema frontal provocarán lluvias hacia toda la costa atlántica, entre otras localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel y La Romana.

Estas precipitaciones se reducirán durante el día, sin embargo, en horas vespertinas, se prevén algunos chubascos hacia La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Nouel y La Vega, debido a la interacción del viento con la orografía.

Para el domingo, el sistema anticiclónico mantendrá su incidencia y los valores de humedad se reducirán, dando como resultado un ambiente estable sobre la región. Solo se prevén algunas lluvias débiles, aisladas y pasajeras hacia las costas durante la mañana, ocurriendo hacia las zonas montañosas durante la tarde, producto de los efectos locales.