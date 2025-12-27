El Indomet descontinúa restricciones marítimas para ambas costas del país

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) descontinuó la restricción para las embarcaciones en ambas costas del país.

Según el boletín meteorológico del 27 de diciembre, las condiciones marítimas en la costa norte y la costa caribeña se encuentran normales y, en consecuencia, se levantaron las recomendaciones previas que instaban a embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto debido a los vientos fuertes y el oleaje anormal.

Durante los días anteriores, la recomendación se había mantenido para la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), por condiciones adversas en el mar.

También se había sugerido precaución a las embarcaciones que transitaban cerca del litoral sin adentrarse mar adentro.

El COE reiteró que, aunque las condiciones actuales son estables, se debe permanecer atento a los boletines oficiales y seguir las indicaciones de seguridad marítima.

Clima de hoy

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este sábado 27 de diciembre se esperan precipitaciones débiles y dispersas en distintas provincias del país, debido a la incidencia del viento del noreste.

Según el informe, durante las primeras horas de hoy se presentarán ocasionales campos nubosos que generarán lluvias débiles, principalmente en provincias del litoral Atlántico.

Estas condiciones también podrían afectar algunos municipios de Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago Rodríguez, así como zonas de la Cordillera Central.

Leer más Lluvias débiles, temperaturas frescas y precaución marítima en la costa Atlántica para este sábado