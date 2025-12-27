Lluvias débiles, temperaturas frescas y precaución marítima en la costa Atlántica para este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este sábado 27 de diciembre se esperan precipitaciones débiles y dispersas en distintas provincias del país, debido a la incidencia del viento del noreste.

Según el informe, durante las primeras horas de hoy se presentarán ocasionales campos nubosos que generarán lluvias débiles, principalmente en provincias del litoral Atlántico.

Estas condiciones también podrían afectar algunos municipios de Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago Rodríguez, así como zonas de la Cordillera Central.

No obstante, la presencia de un sistema anticiclónico estará limitando acumulados de lluvias significativos.

Condiciones marítimas

En el ámbito marítimo, Indomet mantiene una recomendación para un sector de la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Miches, en El Seibo, donde exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto.

Esta recomendación podría ser descontinuada al final de la tarde. En la costa caribeña, las condiciones marítimas se mantienen normales.

Neblina y bajas temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico señaló que continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país.

Asimismo, advirtió sobre la posible ocurrencia de nieblas y neblina en estas áreas, producto de la época del año y del viento moderado del noreste.

Pronóstico para el domingo

Para mañana domingo, Indomet indicó que el país continuará bajo la influencia del sistema anticiclónico, lo que mantendrá bajos los niveles de humedad en gran parte del territorio nacional.

En consecuencia, las condiciones del tiempo serán favorables para la realización de actividades al aire libre. Solo se prevén algunas lluvias débiles, aisladas y de corta duración en zonas costeras durante la mañana, mientras que en la tarde podrían presentarse de forma puntual en áreas montañosas, como resultado de los efectos locales.