Cielo soleado y temperaturas frescas predominarán este domingo

Una mujer caminando por una calle mientras se cubre del sol con un periódico. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Un cielo mayormente soleado y con escasas precipitaciones dominará las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional durante este domingo, debido a la incidencia de una atmósfera con reducido contenido de humedad sobre el área de pronósticos.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al señalar que esta condición favorecerá un ambiente estable en la mayoría de las provincias del país.

No obstante, el organismo meteorológico advirtió que la incidencia del viento y los efectos orográficos locales provocarán incrementos nubosos en horas de la mañana y durante el transcurso de la tarde, acompañados de chubascos aislados sobre algunas provincias del litoral Atlántico, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones figuran Puerto Plata, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Monseñor Nouel y La Vega.

Las temperaturas se mantendrán frescas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrían registrarse densas nieblas y neblinas, producto de la época invernal y la incidencia del viento fresco del noreste.

Estas condiciones se presentarán con mayor énfasis en provincias como San Juan, Bahoruco y Montecristi.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 27 °C y 29 °C.

Condiciones favorables para lunes y martes

Para este lunes, las condiciones del tiempo seguirán siendo favorables para realizar actividades al aire libre, con un ambiente soleado y escasa nubosidad, debido a la permanencia de los efectos del sistema de alta presión sobre el territorio dominicano.

Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de chubascos débiles y ampliamente aislados, asociados a efectos locales, en zonas del litoral Atlántico y áreas montañosas.

El martes se mantendrá un panorama meteorológico similar, debido a que continuará la influencia del sistema de alta presión. Esta condición favorecerá cielos soleados y precipitaciones escasas, aunque podrían registrarse chubascos débiles y aislados sobre los sistemas montañosos y la llanura oriental.