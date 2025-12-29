Masa de aire seca mantendrá tiempo estable y temperaturas agradables en el país

Se prevé un clima estable en República Dominicana con masa de aire seca y escasas precipitaciones. ( NASA )

Una masa de aire seca y estable continuará dominando las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana durante este lunes, favoreciendo un ambiente mayormente despejado y con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el contenido de humedad en la atmósfera es muy limitado, por lo que prevalecerá un panorama estable y tranquilo en casi todas las regiones del país.

Se espera cielo con nubosidad aislada y ausencia de lluvias en la mayoría de las localidades, condiciones que resultan favorables para la realización de actividades al aire libre.

No obstante, durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse lluvias débiles y ampliamente aisladas sobre zonas montañosas de la Cordillera Central, así como en las sierras de Neiba y Bahoruco, producto de efectos locales.

Te puede interesar Lluvias débiles, temperaturas frescas y precaución marítima en la costa Atlántica para este sábado

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán frescas y agradables, especialmente durante la noche y la madrugada.

En áreas montañosas y valles del interior del país se prevé un ambiente más frío, con posibles episodios de nieblas y neblinas densas, asociados a la época invernal y al viento fresco del noreste.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.