Masa de aire seca mantendrá tiempo estable y temperaturas agradables en el país

Según Indomet, el contenido de humedad en la atmósfera es muy limitado

    Expandir imagen
    Masa de aire seca mantendrá tiempo estable y temperaturas agradables en el país
    Se prevé un clima estable en República Dominicana con masa de aire seca y escasas precipitaciones. (NASA)

    Una masa de aire seca y estable continuará dominando las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana durante este lunes, favoreciendo un ambiente mayormente despejado y con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

    De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el contenido de humedad en la atmósfera es muy limitado, por lo que prevalecerá un panorama estable y tranquilo en casi todas las regiones del país.

    Se espera cielo con nubosidad aislada y ausencia de lluvias en la mayoría de las localidades, condiciones que resultan favorables para la realización de actividades al aire libre.

    No obstante, durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse lluvias débiles y ampliamente aisladas sobre zonas montañosas de la Cordillera Central, así como en las sierras de Neiba y Bahoruco, producto de efectos locales.

    Temperaturas

    En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán frescas y agradables, especialmente durante la noche y la madrugada.

    En áreas montañosas y valles del interior del país se prevé un ambiente más frío, con posibles episodios de nieblas y neblinas densas, asociados a la época invernal y al viento fresco del noreste.

    Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

