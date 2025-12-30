COE coloca tres provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias para el Fin de Año

Mapa del COE muestra las provincias en alerta verde por lluvias previstas para el Fin de Año. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes cuatro provincias en alerta verde debido a las condiciones meteorológicas previstas para el Fin de Año 2025, las cuales estarán dominadas por una vaguada y la incidencia de un sistema frontal.

Las provincias colocadas en alerta verde son San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

A través de un informe, el COE indicó que según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), ambos sistemas aportarán humedad e inestabilidad suficientes sobre el territorio nacional, generando incrementos nubosos, especialmente en horas de la tarde, con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Exhortaciones a la población

Ante esta situación, el COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el propio Centro de Operaciones de Emergencias, a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y 462 de la Ogtic.

También, recomendó seguir los lineamientos y orientaciones de las autoridades y pidió especial atención a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, quienes deben tomar las medidas preventivas necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

El organismo también advirtió que las personas deben abstenerse de cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y de hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo durante las celebraciones de Año Nuevo.