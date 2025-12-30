×
COE coloca tres provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias para el Fin de Año

La incidencia de una vaguada y un sistema frontal, provocarán aguaceros que podrían ser moderados a fuertes

    Expandir imagen
    COE coloca tres provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias para el Fin de Año
    Mapa del COE muestra las provincias en alerta verde por lluvias previstas para el Fin de Año. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes cuatro provincias en alerta verde debido a las condiciones meteorológicas previstas para el Fin de Año 2025, las cuales estarán dominadas por una vaguada y la incidencia de un sistema frontal.

    Las provincias colocadas en alerta verde son San CristóbalSanto Domingo, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

    A través de un informe, el COE indicó que según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), ambos sistemas aportarán humedad e inestabilidad suficientes sobre el territorio nacional, generando incrementos nubosos, especialmente en horas de la tarde, con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    RELACIONADAS

    Exhortaciones a la población

    Ante esta situación, el COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el propio Centro de Operaciones de Emergencias, a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y 462 de la Ogtic.

    • También, recomendó seguir los lineamientos y orientaciones de las autoridades y pidió especial atención a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, quienes deben tomar las medidas preventivas necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

    El organismo también advirtió que las personas deben abstenerse de cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y de hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo durante las celebraciones de Año Nuevo.

