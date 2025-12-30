COE eleva a cinco las provincias en alerta verde por lluvias este fin de año
Indica que una vaguada y sistema frontal provocarán aguaceros con tormentas y ráfagas de viento
También mantiene en el mismo nivel de alerta al Distrito Nacional
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este martes a cinco las provincias en alerta verde y mantiene al Distrito Nacional en el mismo nivel, ante las condiciones meteorológicas previstas para el fin de año 2025.
El organismo señala que, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), una vaguada y un sistema frontal aportarán humedad e inestabilidad sobre el territorio dominicano.
Indica que se espera que estas condiciones favorezcan un cielo medio nublado a nublado, con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante las horas de la tarde.
COE coloca tres provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias para el Fin de Año
Las provincias bajo alerta verde son:
- San Cristóbal
- San Pedro de Macorís
- La Romana
- Santo Domingo
- La Altagracia
El Distrito Nacional también está en la lista.
Recomendación del COE
El COE recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos niveles de agua, así como mantenerse informados sobre los boletines oficiales hasta que las condiciones mejoren.