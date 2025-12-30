COE eleva a cinco las provincias en alerta verde por lluvias este fin de año

Una vaguada y un sistema frontal aportarán humedad e inestabilidad sobre el territorio dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este martes a cinco las provincias en alerta verde y mantiene al Distrito Nacional en el mismo nivel, ante las condiciones meteorológicas previstas para el fin de año 2025.

El organismo señala que, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), una vaguada y un sistema frontal aportarán humedad e inestabilidad sobre el territorio dominicano.

Indica que se espera que estas condiciones favorezcan un cielo medio nublado a nublado, con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante las horas de la tarde.

Te puede interesar COE coloca tres provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por lluvias para el Fin de Año

Las provincias bajo alerta verde son:

San Cristóbal

San Pedro de Macorís

La Romana

Santo Domingo

La Altagracia

El Distrito Nacional también está en la lista.

Recomendación del COE

El COE recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos niveles de agua, así como mantenerse informados sobre los boletines oficiales hasta que las condiciones mejoren.

El COE aumenta 05 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el informe del INDOMET,establece que las condiciones meteorológicas previstas para el fin de año 2025 estarán influenciadas por una vaguada, así como por la incidencia de un sistema frontal. pic.twitter.com/znMqTMhoId — COE (@COE_RD) December 30, 2025