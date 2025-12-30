Aguaceros y tormentas eléctricas marcarán el cierre de año en la República Dominicana

Un frente frío incidirá en la República Dominicana generando aguaceros. ( EARTH NULLSCHOOL )

Este martes se prevé un ambiente mayormente soleado en gran parte del territorio nacional, debido a un sistema anticiclónico. Sin embargo, mañana miércoles y el jueves, en el cierre del año e inicio del Año Nuevo, una vaguada y un frente frío producirán precipitaciones importantes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Julio Ordóñez, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que desde el mediodía de este miércoles se espera el inicio de lluvias en varias provincias, las cuales serán más frecuentes durante la tarde, la noche y la madrugada del jueves.

Indicó que estos aguaceros podrían ser de moderados a fuertes en ocasiones, incluyendo la provincia Santo Domingo, donde podrían generarse acumulados significativos.

Asimismo, manifestó que el frente frío, ubicado este martes al norte de Cuba, se estará aproximando mañana miércoles al territorio dominicano, especialmente por la zona oeste del país.

Las provincias con lluvias

El informe detalla que, debido a la incidencia de la vaguada, el alto contenido de humedad y el acercamiento del frente frío, se pronostica para el miércoles la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

"Estas lluvias iniciarán en horas de la tarde, afectando principalmente a Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales", indicó.

Las temperaturas

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y en los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

Según Ordóñez, el frente frío y el viento fresco del noreste seguirán contribuyendo a las temperaturas frescas que se registran en el territorio dominicano.

El informe indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas estarán entre 27 °C y 29 °C.