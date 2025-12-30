VIDEO | Valle Nuevo registra temperaturas extremas de hasta -7 grados celsius
El municipio de Constanza ha experimentado un descenso de las temperaturas, provocando congelamiento de agua, escarcha en plantas y vehículos
Durante los últimos seis días, las temperaturas mínimas en Valle Nuevo, municipio de Constanza, en la provincia La Vega, han descendido de manera significativa, alcanzando valores entre 0 y hasta -7 grados Celsius, según la Estación Meteorológica de Constanza.
Las condiciones extremas han provocado el congelamiento del agua dejada a la intemperie, así como la formación de escarcha sobre plantas y vehículos.
Recomendaciones
En la ciudad de Constanza, este martes se registró una temperatura mínima de 7 grados Celsius, la más baja desde el inicio del invierno, de acuerdo con los reportes locales.
- Las autoridades y organismos de socorro recomiendan a la población, especialmente a los agricultores y residentes de comunidades vulnerables, tomar medidas preventivas para proteger cultivos, animales y personas ante las bajas temperaturas que continúan afectando la zona.