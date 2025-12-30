×
temperaturas bajo cero

VIDEO | Valle Nuevo registra temperaturas extremas de hasta -7 grados celsius

El municipio de Constanza ha experimentado un descenso de las temperaturas, provocando congelamiento de agua, escarcha en plantas y vehículos

Durante los últimos seis días, las temperaturas mínimas en Valle Nuevo, municipio de Constanza, en la provincia La Vega, han descendido de manera significativa, alcanzando valores entre 0 y hasta -7 grados Celsius, según la Estación Meteorológica de Constanza.

Las condiciones extremas han provocado el congelamiento del agua dejada a la intemperie, así como la formación de escarcha sobre plantas y vehículos.

Expandir imagen
Planta con escarcha.
Planta con escarcha. (FUENTE EXTERNA )
Expandir imagen
Árbol congelado.
Árbol congelado. (FUENTE EXTERNA )
Expandir imagen
Un motor con escarchas.
Un motor con escarchas. (FUENTE EXTERNA )

    Recomendaciones

    En la ciudad de Constanza, este martes se registró una temperatura mínima de 7 grados Celsius, la más baja desde el inicio del invierno, de acuerdo con los reportes locales.

    • Las autoridades y organismos de socorro recomiendan a la población, especialmente a los agricultores y residentes de comunidades vulnerables, tomar medidas preventivas para proteger cultivos, animales y personas ante las bajas temperaturas que continúan afectando la zona.
    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.