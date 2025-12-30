Durante los últimos seis días, las temperaturas mínimas en Valle Nuevo, municipio de Constanza, en la provincia La Vega, han descendido de manera significativa, alcanzando valores entre 0 y hasta -7 grados Celsius, según la Estación Meteorológica de Constanza.

Las condiciones extremas han provocado el congelamiento del agua dejada a la intemperie, así como la formación de escarcha sobre plantas y vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-40745-pm-9274a1ab.jpeg Planta con escarcha. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-40746-pm-008bb329.jpeg Árbol congelado. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-40649-pm-e9c08932.jpeg Un motor con escarchas. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Recomendaciones

En la ciudad de Constanza, este martes se registró una temperatura mínima de 7 grados Celsius, la más baja desde el inicio del invierno, de acuerdo con los reportes locales.

Las autoridades y organismos de socorro recomiendan a la población, especialmente a los agricultores y residentes de comunidades vulnerables, tomar medidas preventivas para proteger cultivos, animales y personas ante las bajas temperaturas que continúan afectando la zona.

Te puede interesar Temperaturas frescas y lluvias en algunas provincias dominan el clima de este viernes