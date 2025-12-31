El Indomet amplía alertas meteorológicas por lluvias este miércoles y jueves

Los acumulados de lluvias más significativos se esperan sobre provincias del este y sureste del territorio nacional. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que incrementó el número de provincias bajo alerta meteorológica, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, que estará provocando condiciones atmosféricas inestables desde la tarde de hoy y durante las primeras horas de la noche.

De acuerdo con el organismo, la vaguada estará generando nublados acompañados de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, con potencial de provocar inundaciones urbanas, especialmente en zonas vulnerables.

Las provincias con mayor probabilidad de verse afectadas son:

La Romana

Santo Domingo

San Cristóbal

Peravia

San Pedro de Macorís

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

Monte Plata

Samaná

María Trinidad Sánchez

Sánchez Ramírez

San José de Ocoa

Barahona

Pedernales

Pronóstico para Año Nuevo

Indomet indicó que para mañana jueves, día de Año Nuevo, continuará la actividad lluviosa desde horas de la madrugada, con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del litoral costero caribeño, la llanura oriental, el noreste y la cordillera Central.

Entre las demarcaciones bajo mayor incidencia figuran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

El organismo meteorológico precisó que los acumulados de lluvias más significativos se esperan sobre provincias del este y sureste del territorio nacional, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones urbanas y crecidas repentinas.