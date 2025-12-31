El Indomet amplía alertas meteorológicas por lluvias este miércoles y jueves
La vaguada estará generando el jueves nublados acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que incrementó el número de provincias bajo alerta meteorológica, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, que estará provocando condiciones atmosféricas inestables desde la tarde de hoy y durante las primeras horas de la noche.
De acuerdo con el organismo, la vaguada estará generando nublados acompañados de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, con potencial de provocar inundaciones urbanas, especialmente en zonas vulnerables.
Las provincias con mayor probabilidad de verse afectadas son:
- La Romana
- Santo Domingo
- San Cristóbal
- Peravia
- San Pedro de Macorís
- La Altagracia
- El Seibo
- Hato Mayor
- Monte Plata
- Samaná
- María Trinidad Sánchez
- Sánchez Ramírez
- San José de Ocoa
- Barahona
- Pedernales
Pronóstico para Año Nuevo
Indomet indicó que para mañana jueves, día de Año Nuevo, continuará la actividad lluviosa desde horas de la madrugada, con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del litoral costero caribeño, la llanura oriental, el noreste y la cordillera Central.
Entre las demarcaciones bajo mayor incidencia figuran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.
El organismo meteorológico precisó que los acumulados de lluvias más significativos se esperan sobre provincias del este y sureste del territorio nacional, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones urbanas y crecidas repentinas.