El 2026 inició bajo un panorama lluvioso en la República Dominicana debido a la incidencia de una vaguada asociada a un frente frío, provocando desde tempranas horas aguaceros de moderados a fuertes.

Las autoridades meteorológicas prevén acumulados de lluvia que podrían alcanzar hasta cuatro pulgadas (entre 75 y 100 milímetros).

José Medina, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó este jueves que los 100 milímetros previstos de acumulados de lluvias son para este jueves, pero se espera una reducción en las precipitaciones desde mañana viernes.

Así mismo manifestó que las lluvias este jueves se concentran especialmente en las provincias del Este y Noreste del territorio dominicano, aunque en la tarde se extenderán a otras provincias del Cibao. Hasta el momento se mantienen 11 provincias bajo alerta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/01/goes12262026001qmicik-9ac68348.jpg El 2026 inicia con panorama lluvioso debido a un frente frío. (NASA)

Provincias bajo lluvias

Desde muy tempranas horas y durante la mañana se están presentando aumentos nubosos con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, sobre poblados de las provincias:

Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

En la tarde, y hasta entrada la noche, la actividad de precipitaciones se intensificará y se extenderá hacia Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Elías Piña, entre otras cercanas.

Frente frío

Sobre el país persiste un patrón atmosférico húmedo e inestable, producto de la influencia de la vaguada vinculada al sistema frontal localizado casi estacionario en la porción más oriental de Cuba.

Medina informó también que el frente frío se ha quedado estacionario en esa zona de Cuba y probablemente no descienda de forma directa al territorio dominicano, pero la vaguada asociada a ese sistema se mantiene generando lluvias.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 11 provincias en alertas, de las cuales 4 están en alerta amarilla y 7 en verde.

En alerta amarilla se encuentran: San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.

Mientras que las provincias en alerta verde son: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, El Seibo, La Romana, La Altagracia y Hato Mayor.