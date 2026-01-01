×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

El COE eleva a ocho las provincias en alerta verde por vaguada

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo señaló que el oleaje y el viento se mantienen dentro de parámetros normales

    Expandir imagen
    El COE eleva a ocho las provincias en alerta verde por vaguada
    Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) muestra las provincias en alerta amarilla y verde por aguaceros asociados a una vaguada. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves a 11 el número de provincias en alerta y el Distrito Nacional, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada asociada a un sistema frontal.

    Entre estas, tres provincias y el Distrito Nacional están en alerta amarilla, mientras que ocho demarcaciones fueron colocadas en alerta verde.

    Provincias en alerta amarilla

    • San Cristóbal
    • San Pedro de Macorís
    • Santo Domingo y el Distrito Nacional

    Provincias en alerta verde

    • Samaná
    • Duarte
    • El Seibo
    • La Romana
    • La Altagracia
    • Hato Mayor
    • Monte Plata

    De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde las primeras horas del día se observan nublados en varias regiones del país, los cuales están generando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas.

    Las autoridades indicaron que estas precipitaciones continuarán durante la tarde, desplazándose hacia localidades del noroeste y la Cordillera Central, por lo que se mantiene el monitoreo constante de las zonas vulnerables.

    RELACIONADAS

    Ante este panorama, el COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta, a fin de evitar situaciones de riesgo.

    Condiciones marítimas 

    En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo señaló que el oleaje y el viento se mantienen dentro de parámetros normales. No obstante, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa caribeña y la porción este de la costa atlántica navegar con precaución, debido a posibles eventos de visibilidad reducida por aguaceros intensos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.