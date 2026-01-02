×
El COE descontinúa alerta por reducción de lluvias en República Dominicana

El Indomet pronostica un ambiente mayormente soleado con chubascos aislados en algunas regiones del país

El COE descontinúa alerta por reducción de lluvias en República Dominicana
El Indomet pronostica un ambiente mayormente soleado. (ARCHIVO)

Luego de que este viernes fuera anunciada una diminución de las lluvias en el territorio dominicano, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la alerta para cuatro provincias.

En la más reciente actualización del COE ninguna provincia se encuentra bajo alerta, esto porque las lluvias empezaron a disminuir esperándose un ambiente mayormente soleado.

Las provincias que ya no están en alerta verde son: San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.

El Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se prevé una reducción de las lluvias, predominando un ambiente soleado con ligeros incrementos y algunos chubascos aislados.

"Hoy, las lluvias empezarán a disminuir las precipitaciones en el país, conforme se aleja la vaguada frontal, predominando un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Durante las horas matutinas, se producirán chubascos locales sobre Samaná, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia", indicó.

El informe del Indomet detalla que para la tarde se esperan estas precipitaciones pasajeras, entre débiles y moderadas, en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San Juan, entre otras. 

En el Distrito Nacional se prevé un ambiente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados, para la tarde.

