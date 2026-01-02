Este viernes disminuyen las lluvias sobre la República Dominicana

Clima en RD: La vaguada frontal se aleja del país, dando paso a un ambiente soleado. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se prevé una reducción de las lluvias, predominando un ambiente soleado con ligeros incrementos y algunos chubascos aislados.

"Hoy, las lluvias empezarán a disminuir las precipitaciones en el país, conforme se aleja la vaguada frontal, predominando un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Durante las horas matutinas, se producirán chubascos locales sobre Samaná, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia", indicó.

El informe del Indomet detalla que para la tarde se esperan estas precipitaciones pasajeras, entre débiles y moderadas, en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San Juan, entre otras.

En el Distrito Nacional se prevé un ambiente soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados, para la tarde.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno).

Las temperaturas mínimas estarán entre 17 °C y 19 °C y la máxima entre 26 °C y 28 °C.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 12 provincias en alertas, de las cuales cuatro están en amarillo y ocho en verde.

En alerta amarilla están: San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.

Las provincias en alerta verde son: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, El Seibo, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor y Monte Plata.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.