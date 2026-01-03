Indomet pronostica sábado soleado con chubascos aislados en algunas provincias

Vista de la ciudad de Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado las condiciones del tiempo estarán dominadas por un sistema anticiclónico, el cual favorecerá un ambiente mayormente estable en gran parte del territorio nacional, con cielo principalmente soleado, nubes dispersas y escasas precipitaciones.

No obstante, la combinación del viento predominante del este y los efectos orográficos provocará incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados durante la mañana en provincias como La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En horas de la tarde, estas lluvias se extenderán hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa y San Cristóbal, persistiendo hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas continúan agradables

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán frescas y agradables, sobre todo en horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde también podrían registrarse nieblas y neblinas propias de la temporada invernal.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 °C y 19 °C, mientras que las máximas se situarán entre 28 °C y 30 °C.

Domingo: aproximación de una vaguada

Para mañana domingo, Indomet indicó que durante la mañana y las primeras horas de la tarde prevalecerán condiciones relativamente estables, con algunos chubascos aislados en localidades del este y sureste del país. Sin embargo, al final de la tarde, la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica.

Este fenómeno provocará nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la línea noroeste, el Valle del Cibao y la Cordillera Central, afectando provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón y María Trinidad Sánchez, entre otras.

Según el organismo, las precipitaciones se tornarán más frecuentes e intensas durante la noche, a medida que la vaguada se desplace rápidamente sobre el país.