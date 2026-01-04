Vaguada y frente frío generarán lluvias; COE coloca dos provincias en alerta

Clima en RD: Las provincias de Montecristi y Puerto Plata están en alerta verde por lluvias. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo dos provincias en alerta verde por las lluvias que se prevén por la incidencia de una vaguada y un frente frío.

Según el informe de las 11:00 de la mañana de este domingo, las provincias en alerta verde son: Montecristi y Puerto Plata.

En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Las lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo prevalecerán condiciones mayormente estables durante el día, pero que en horas nocturnas se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas nocturnas.

Detalló que estas condiciones afectarán principalmente la línea noroeste, la costa norte, el Valle del Cibao y la Cordillera Central, extendiéndose de manera gradual hacia sectores del suroeste y sureste.

La institución explicó que durante la mañana y las primeras horas de la tarde el cielo se mantendrá mayormente despejado, con escasas precipitaciones en gran parte del país. No obstante, podrían presentarse chubascos aislados en algunas localidades de las regiones este y sureste, hasta el atardecer.

Señaló que, entrada la noche, la aproximación de la vaguada y el sistema frontal incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros, que podrían ser de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se prevén frescas

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían registrarse densas nieblas y neblinas, propias de la estación invernal.

Asimismo, señaló que, durante el día, las temperaturas se percibirán ligeramente cálidas, debido a las horas de sol.